Otomobilin camını kırıp 24 bin kira çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

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Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı

Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı