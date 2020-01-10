Otomobilin camını taşla kırıp, böyle soydular - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin camını taşla kırıp, böyle soydular - Son Dakika

Otomobilin camını taşla kırıp, böyle soydular

6 saat önce

Elazığ'da 4 şüpheli bir otomobilin camını taşla kırdıktan sonra içerisindeki elektronik eşyaları çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin camını taşla kırıp, böyle soydular, System.String[]

Elazığ'da 4 şüpheli bir otomobilin camını taşla kırdıktan sonra içerisindeki elektronik eşyaları çaldı, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerden biri yakalanarak tutuklandı.


Hırsızlık olayı, 2 gün önce kent merkezinde bir otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 şüpheli otomobilin camını taşla kırarak bir bilgisayar ile 7 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı yapan şüpheli H.Ç. ve ona yardım eden 3 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edildi. İsmi belirlenen H.Ç. yakalanırken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli H.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Öteyandan kamera görüntülerinde, olay yerine gelen 4 şüpheliden 1'inin camı taşla kırması ve araç içindeki elektronik eşyaları alıp gitmesi yer aldı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Fenomen Meriç İzgi'ye hayranından şaşkına çeviren istek: Seninle öpüşmek istiyorum, beni kırma
Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan adam yakalandı Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
19:37 Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi? - Son Dakika Haber
19:37 ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili 'önemli bilgi'yi Ukrayna ile paylaştı - Son Dakika Haber
19:37 Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı İdlib'deki ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girecek - Son Dakika Haber
19:37 Türkiye'de ortalama ilk evlilik yaşı 30'u geçti mi? - Son Dakika Haber
19:37 ABD, İran'ın füze saldırısına karşılık yeni yaptırımlar açıkladı - Son Dakika Haber
19:05 Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Haber
18:57 NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 19:47:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin camını taşla kırıp, böyle soydular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]