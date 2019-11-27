Son Dakika Haberleri: Otomobilin camını tüfekle kırıp, cep telefonunu gasbeden şüpheliler yakalandı
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Otomobilin camını tüfekle kırıp, cep telefonunu gasbeden şüpheliler yakalandı

6 saat önce

ANTALYA'da takip ettikleri Ramazan A.'nın aracını durdurup, tüfekle camını kırdıktan sonra cep telefonunu gasbeden Abdulkadir S., Doğukan T., İlkcan D. ve Emircan B., yakalandı.

Otomobilin camını tüfekle kırıp, cep telefonunu gasbeden şüpheliler yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da takip ettikleri Ramazan A.'nın aracını durdurup, tüfekle camını kırdıktan sonra cep telefonunu gasbeden Abdulkadir S., Doğukan T., İlkcan D. ve Emircan B., yakalandı. Şüphelilerin otomobili takip anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 17 Kasım günü Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2803 Sokak'ta meydana geldi. Bir işyerinde çalışan Ramazan A.'nın kullandığı 07 ABR 018 plakalı otomobil, hafif ticari araçtan inen 4 kişi tarafından durduruldu. Şüpheliler, pompalı tüfekle otomobilin sağ ön kapı camını kırıp, sürücünün cep telefonunu gasbettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin Abdulkadir S., Doğukan T., İlkcan D. ve Emircan B. olduğunu belirledi. 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki ifadelerinde, Ramazan A.'nın çok parası olduğunu düşündüklerini, aracını bu nedenle durdurduklarını anlatarak, cep telefonunu alıp kaçtıklarını ve olayda kullanılan pompalı tüfeği gömdüklerini söylediler. Şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan kazıda bulunan tüfeğe el konuldu.

Ramazan A.'nın aracını takip etme anları güvenlik kameralarına yansıyan 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:28 Kaynak: DHA
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