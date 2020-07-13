Otomobilin çamurluğuna sıkışan kedi, araç sürücüsünün dikkati sayesinde kurtarıldı - Son Dakika

Otomobilin çamurluğuna sıkışan kedi, araç sürücüsünün dikkati sayesinde kurtarıldı
Nevşehir'de bir otomobilin çamurluğunun davlumbaz bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiyenin yaklaşık bir saatlik operasyonuyla çıkarıldı.
Nevşehir'de bir otomobilin çamurluğunun davlumbaz bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiyenin yaklaşık bir saatlik operasyonuyla çıkarıldı.
Nevşehir'de gece saatlerinde meydana gelen olayda; İsmail Özkan (32) isimli sürücü aracı ile çevre yolunda seyir halindeyken araç içerisinde kedi sesi duyunca aracını durdurarak kontrol etti. Tüm aramalarına rağmen aracının içerisinden gelen kedi sesine ulaşamayan Özkan, çevre yolu üzerindeki Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giderek yardım istedi. Araç içerisindeki kediye ulaşabilmek için adeta seferber olan itfaiye ekipleri uzun süre araç içerisinde kediyi aradı. Otomobilin sağ arka çamurluğunun davlumbaz bölümüne sıkıştığı fark edilen kediye ulaşabilmek için aracın bazı parçalarını söken itfaiye erleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen yavru kedi daha sonra itfaiye erleri tarafından beslendi. İtfaiye Müdürlüğü personeline teşekkür eden araç sürücüsü Özkan, "Aracımla giderken kulağıma bir sesi geldi. Hem aracımı durdurdum ve kontrol ettim. Aracın içerisine, motor bölümüne, bagajına bakmama rağmen bir türlü kediyi bulamadım. Sanayiye gitmeyi düşündüm fakat gece yarısı açık işyeri bulamayacağım için vazgeçtim. Aklıma itfaiye geldi ve sağ olsunlar yardımcı oldular" dedi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:02 Kaynak: İHA
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