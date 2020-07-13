Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Nevşehir'de bir otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kedi itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Çevre yolunda otomobili ile seyir halinde olan İsmail Özkan (32), kedi sesi geldiğini fark ederek aracını durdurdu.



Otomobilin çamurluğunun iç kısmına yavru kedinin sıkıştığını gören Özkan, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.



İtfaiye ekipleri, aracın bazı parçalarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardıkları kediye yiyecek ve su verdi.



İtfaiye personeline teşekkür eden Özkan, "Aracımla giderken kulağıma bir sesi geldi. Hemen aracı durdurdum ve kontrol ettim. Aracın içerisine, motor bölümüne, bagajına bakmama rağmen bir türlü kediyi bulamadım. İtfaiye ekipleri yardımcı oldu." dedi.