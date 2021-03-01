Kadın sürücü, otomobiliyle elektrikli bisiklete çarptı - Son Dakika
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Kadın sürücü, otomobiliyle elektrikli bisiklete çarptı

01.03.2021 13:30

BURSA'da kadın sürücü Ayten İlkmen'in kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Yaşar Turan (47), yaralandı.

BURSA'da kadın sürücü Ayten İlkmen'in kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Yaşar Turan (47), yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, bugün sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Ayten İlkmen (45) yönetimindeki 16 KDG 85 plakalı otomobil, caddeye hatalı dönüş yapan Yaşar Turan'ın idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Turan çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletten düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; elektrikli bisiklet sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı sırada otomobilin çarptığı ve bisiklet sürücüsünün yere düştüğü anlar yansıdı.


Kaynak: DHA
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