Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üstünden geçtiği İngiliz turist öldü - Son Dakika

Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üstünden geçtiği İngiliz turist öldü

Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üstünden geçtiği İngiliz turist öldü Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı ardından yerde yatarken üzerinden başka bir otomobilin geçtiği 46 yaşındaki İngiliz kadın turist yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üstünden geçtiği İngiliz turist öldü ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı ardından yerde yatarken üzerinden başka bir otomobilin geçtiği 46 yaşındaki İngiliz kadın turist yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı Fezhana Bettael Gazipaşa istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Ahmet Ş.'nin kullandığı 07 HTN 80 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Bettael'in üzerinden yerde yatarken, Deniz G.'nin idaresindeki 07 ABG 786 plakalı otomobil geçti. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 07 HTN 80 plakalı otomobil, önce refüjdeki ağaca çarpıp takla atarak karşı şeritte durdu. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, İngiliz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Bettael'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sürücü Ahmet Ş. ve Deniz G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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