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Otomobilin çarpıp kaçtığı 8 yaşındaki Onur yaşam mücadelesi veriyor

39 dakika önce

Zonguldak'ta bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşam savaşı verirken, kaçan sürücü her yerde aranıyor.

Otomobilin çarpıp kaçtığı 8 yaşındaki Onur yaşam mücadelesi veriyor, System.String[]
Zonguldak'ta bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşam savaşı verirken, kaçan sürücü her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında Kozlu Sahil yolu mevkisinde bir panelvan araç, 8 yaşındaki Onur Egemen Setan'a çarptı. Sürücü olay yerinden hızla kaçarken, küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Sağ gözünde ve çevresinde morluk, sağ ayak bileğinde ve sağ kolunda yumuşak doku zedelenmesi olan küçük çocuğun kafasının sağ tarafında derin kesik, sağ kafatasımda kırık ve beyin kanaması belirtileri olduğu da öğrenildi. Hayati tehlikesi devam eden küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, kaçan sürücü her yerde aranıyor. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:37 Kaynak: İHA
Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Kozlu, 3. Sayfa
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