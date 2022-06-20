112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaçan araç sürücünü yakalamak için seferber oldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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