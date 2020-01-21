Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken otomobil çarpan Suriyeli yaralanırken, kaçan sürücüsüyle ilgili arama çalışması sürüyor.



Olay, Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, ilçe merkezine bisikletiyle ilerleyen Suriye vatandaşı Münzirel E. (40) çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Münzirel E.'yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Münzirel E.yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Münzirel E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ise kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA