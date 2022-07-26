Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti

26.07.2022 01:15
Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybederken, çocuğun ölmeden önce aynı yerde çektiği videosu ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybederken, çocuğun ölmeden önce aynı yerde çektiği videosu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Kızılhöyük Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen otomobil, babasına ait petrol istasyonuna giderken Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki İzzet Akbaş'a çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle savrulurken, çarpan sürücü aracından inerek yerdeki çocuğu kontrol etti. İddiaya göre çocuğun öldüğünü anlayan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Öldüğü yerde çektirdiği videosu ortaya çıktı

İzzet Akbaş'ın kaza geçirerek hayatını kaybettiği yerde video çekip sosyal medyada yayımladığı ortaya çıktı. Görüntülerde bir süre yol kenarında yürüyen Akbaş'ın, kazanın yaşandığı noktaya geldiğinde videonun sonlandırıldığı gözlendi.

Jandarma ekipleri, çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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