Otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarpıp kaçtığı ileri sürülen motosikletin sürücüsü Yavuz Ayran (31) yaşamını kaybetti.

Gelibolu'nun Sütlüce mevkiinde bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Yavuz Ayran, dün akşam iş çıkışında motosikletiyle Bayırköy köyündeki evine gitmek üzere yola çıktı. Karayolunda seyrederken iddiaya göre bir otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan Yavuz Ayran, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulans ile Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.?Motosiklete çarpıp kaçtığı ileri sürülen otomobilin ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.