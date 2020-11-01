Otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü
01.11.2020 13:01
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarpıp kaçtığı ileri sürülen motosikletin sürücüsü Yavuz Ayran (31) yaşamını kaybetti.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarpıp kaçtığı ileri sürülen motosikletin sürücüsü Yavuz Ayran (31) yaşamını kaybetti.
Gelibolu'nun Sütlüce mevkiinde bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Yavuz Ayran, dün akşam iş çıkışında motosikletiyle Bayırköy köyündeki evine gitmek üzere yola çıktı. Karayolunda seyrederken iddiaya göre bir otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan Yavuz Ayran, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulans ile Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.?Motosiklete çarpıp kaçtığı ileri sürülen otomobilin ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika Ermenistan'ın eski lideri Paşinyan'a Putin'in davranışını değerlendirdi: Karabağ sorununu çözecek olan ben değilim 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü Trans bireyli hırsızlık çetesi köpeği bavula koyup çaldı! Sahibi, köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı