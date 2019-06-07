Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Yaralı Köpeğe Pınarbaşı Belediyesi Sahip Çıktı
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Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Yaralı Köpeğe Pınarbaşı Belediyesi Sahip Çıktı

1 saat önce

Kayseri-Pınarbaşı Karayolunun 90.kilometresinde bir sürücünün otomobili ile çarpıp ağır yaraladığı sokak köpeğine Pınarbaşı Belediyesi sahip çıktı.

Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Yaralı Köpeğe Pınarbaşı Belediyesi Sahip Çıktı, System.String[]
Kayseri-Pınarbaşı Karayolunun 90.kilometresinde bir sürücünün otomobili ile çarpıp ağır yaraladığı sokak köpeğine Pınarbaşı Belediyesi sahip çıktı. Yaralı köpek, Başkan Menduh Uzunluoğlu'nun talimatıyla veteriner fakültesine götürülerek tedavi altına alındı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamasında, "dün gece duyarlı bir vatandaş bir otomobilin karayolunda köpeğe çarparak kaçtığını bize ihbar etti. Bizde ivedilikle belediyenin veteriner hizmetleri ile zabıta ekiplerini harekete geçirerek kısa sürede olay yerine gitmelerini sağladık. Olaydan sonra köpeğe çarpıp ağır yaralayan vicdansız sürücü köpeğe yardım etmek yerine çöp bidonuna atmış. Olay yerine ulaşan ekiplerimiz yaralı köpeğe ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Çarpma nedeniyle çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan köpek, daha sonra bir battaniyeye sarılarak 90 kilometre uzaklıktaki veteriner fakültesine götürülerek tedavisinin burada devam etmesi sağlandı. Veteriner yaralı köpeğe gerekli müdahaleyi yaptı. Umarım yaralı köpek kısa sürede eski sağlığına kavuşur" dedi.

Kayserili hayvanseverler ise Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'na duyarlılığından ötürü teşekkür etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
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