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Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti

1 saat önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde yol kenarında dinlenirken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Aksu ilçesinde yol kenarında dinlenirken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.30 sırasında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar yakınında küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Mustafa İpek (66), yorulunca dinlenmek için yol kenarındaki kaldırım taşına oturdu. Bu esnada Mustafa İpek'e sürücüsü öğrenilemeyen 07 VS 403 plakalı otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle İpek, otluk alana savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İpek'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından İpek'in cenazesi kızları, oğulları ve yakınlarının son bakışları arasında morgdan alındı. Mustafa İpek'in cenazesi Aksu ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.


Öte yandan polis kaza yerinden kaçan sürücümün yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Mustafa İpek, Antalya, Aksu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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