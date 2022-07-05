Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralandı

05.07.2022 14:22
Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da, bir otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, bir otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Sevim S'ye (75), plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken, yaya Sevim S., ise yaralandı.

Yaralı Sevim S., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Müftülük, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

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