Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin çarpıp kaçtığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde yaşandı. Plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Ali Çay'a çaptı. Ağır yaralanan Çay, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, Çay'a çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA