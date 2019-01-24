Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Yaya Öldü

Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Yaya Öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Yaya Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Demir'e (19) henüz plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Demir, ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:52 Kaynak: AA

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