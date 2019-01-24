Otomobilin Çarpıp Kaçtığı Yaya Öldü
1 saat önce
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'nın merkez Eyyübiye
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sancaktar Mahallesi Mevlana
Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Demir
'e (19) henüz plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Demir, ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demir'in cenazesi, Adli Tıp
Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis
ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:52 Kaynak: AA
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