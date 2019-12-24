Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü - Son Dakika
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Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü

6 saat önce

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpıp kaçtığı Hüseyin Doğan (47), yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü, System.String[]

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpıp kaçtığı Hüseyin Doğan (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Yardımcı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Doğan'a çarparak kaçtı. Yaralanan Doğan, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alanın Doğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis kaza sonrası kaçan otomobilin sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.


Hüseyin Doğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:23 Kaynak: DHA
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