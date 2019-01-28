Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarpma Anı Görüntülenen Yaya, Yaşam Savaşını Kaybetti

Otomobilin Çarpma Anı Görüntülenen Yaya, Yaşam Savaşını Kaybetti

1 saat önce

BURSA'da yaklaşık 1 ay önce yaya geçidinden geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Salih Akyüz (63), yaşamını yitirdi.

Otomobilin Çarpma Anı Görüntülenen Yaya, Yaşam Savaşını Kaybetti, System.String[]
BURSA'da yaklaşık 1 ay önce yaya geçidinden geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Salih Akyüz (63), yaşamını yitirdi..

Kaza, yaklaşık 1 ay önce merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu üzerinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Salih Akyüz'e hızla gelen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Akyüz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 4 çocuk babası Salih Akyüz, yaşam mücadelesini kaybetti. Akyüz, Sırameşeler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Akyüz'e otomobilin çarpma anı güvenlik kamerası ile görüntülenmişti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:13 Kaynak: DHA

Orhaneli, Bursa, Güncel
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