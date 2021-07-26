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Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika

Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı

26.07.2021 15:14

Adana'da otomobil ile motosikletlinin çarpıştığı korkunç kaza yürek hoplattı. Darbenin etkisiyle savrulan kasksız motosikletlinin metrelerce savrularak yere düştüğü anlar ise kameraya kaydedildi. Hastaneye kaldırılan motosikletli hayati tehlikeyi atlattı. Otomobil sürücüsü, asli kusurlu olarak belirlendi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Yumurtalık- Ceyhan kara yolunda meydana geldi. Serdar Demiryürek yönetimindeki otomobil, sol şeritte, aynı istikamette seyreden ve kask takmayan ehliyetsiz Umut Sezik yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Umut Sezik, metrelerce yükselip, başını asfalt zemine çarptı, yanındaki yolcu Berat Coşgun da düşerek sürüklendi.

Otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayan genç hayati tehlikeyi atlattı

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Serdar Demiryürek'in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Umut Sezik ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Sezik'in hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Kolu kırılan arkadaşı Berat Coşgun ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayan genç hayati tehlikeyi atlattı

"BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI"

Otomobilin kamerasına yansıyan kazadan sonra, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Serdar Demiryürek'in asli kusurlu olduğu, sol şeritte giden motosiklet sürücüsü Umut Sezik'in de tali kusurlu olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakılan Serdar Demiryürek'in ifadesinde, sol şeritte ilerlediğini belirterek, "Aniden önüme çıktılar. Gördüğüm anda frene bastım ama kazayı engelleyemedim" dediği belirtildi.

Otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayan genç hayati tehlikeyi atlattı
Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı

Otomobil, Ceyhan, Umut, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • UĞUR BOSTANCI: GÜNDÜZ GECE DEĞİL KÖRMÜSÜN ÖNDEKİ ARACI GÖRMÜYOR BU BİRDENDE ÇIKMIYOR ÖNÜNE DİREK ÇARPIYOR RESMEN Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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