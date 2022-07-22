Otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğa acı veda - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğa acı veda

22.07.2022 18:46
Otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğa acı veda

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı, son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saat 23.15 sıralarında Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı'ya H.A. yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı Citroen marka otomobil çarptı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz Selim Kalaycı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kalaycı için ikindi namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Kalaycı'nın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Yavuz Selim Kalaycı'nın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Yavuz Selim Kalaycı'nın Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın yakını olduğu öğrenildi. - KARAMAN

YORUMLAR
500
Karaman'dan kısa kısa Karaman'dan kısa kısa Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Citroen, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğa acı veda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 18:46:52. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğa acı veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement