Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarpması sonucu yaralanan "Şanslı" kedi tedavi edilecek
Son Dakika Güncel Otomobilin çarpması sonucu yaralanan 'Şanslı' kedi tedavi edilecek - Son Dakika

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan "Şanslı" kedi tedavi edilecek

6 saat önce

Edirne'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi tedavi edilecek.

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan

Edirne'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi tedavi edilecek.

İstasyon Mahallesi'nde E-5 kara yolunda bir sürücünün otomobiliyle çarpıp kaçması sonucu yaralanan bir kedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye gitti.

Polis ekipleri yaralı kedi nedeniyle yolda trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Ekiplerin "Şanslı" adını verdiği kedi bakımevine götürülmek üzere kafese konulacağı sırada ağaçlık alana kaçtı.

Ekipler, "Şanslı"yı yakalayıp Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi personeline teslim etti.

Tedavi sonrası kedi yeniden doğaya bırakılacak.

Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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