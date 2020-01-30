Otomobilin çarpmasıyla havaya fırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarpmasıyla havaya fırladı - Son Dakika

Otomobilin çarpmasıyla havaya fırladı

6 saat önce

ADANA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün frene basmasına rağmen durmayan otomobil, yayaya çarptı.

Otomobilin çarpmasıyla havaya fırladı, System.String[]

ADANA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün frene basmasına rağmen durmayan otomobil, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan yaya, yol kenarına düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kişi, yaya geçidinin olmadığı bir bölgeden yolun karşısına geçmek istedi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil ise akan trafikte araçların arasından geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan yaya yol kenarına düştü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin çarptığı yaya, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TEM'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı, sürücü can verdi
Yeni aldığı ikinci el otomobili kül olan sürücü o anları gülerek anlattı CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:54:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin çarpmasıyla havaya fırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]