OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA HAYATINI KAYBEDEN SKUTERLI DİLARA GÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA HAYATINI KAYBEDEN SKUTERLI DİLARA GÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

12.07.2022 18:42

ŞİŞLİ'de otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden skuterli Dilara Gül, Maltepe'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ŞİŞLİ'de otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden skuterli Dilara Gül, Maltepe'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gül ailesinin yakını olduğunu söyleyen Merve Karakaya Dilara'nın bir sürü hayalleri vardı. Kendisi dansta çok başarılıydı. 1 ay sonra ABD'ye gidecekti. Dansıyla özel burs kazanmıştı. Çok zamansız oldu dedi.

Halaskargazi Caddesi'nde saat 00.10 sıralarında, Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, cadde üzerinde skuter kullanan Dilara Gül'e (23) çarptı. Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik gözaltına alındı. Hakan Akçelik, polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Taksirle öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Maltepe Mimar Sinan Camii'nde Dilara Gül için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı için camide toplananlar gözyaşı döktü Dilara Gül'ün babası Arif Gül kızının naaşının başından ayrılmadı. Dilara Gül'ün amcaları ve kardeşi tabutu başında, taziyeleri kabul etti. Dans okulundan arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazının ardından Dilara Gül'ün naaşı Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'na toprağa verilmek üzere götürüldü.

DANSIYLA BURS ALMIŞTI 1 AY SONRA ABD'YE GİDECEKTİ

Gül ailesinin yakını olduğunu söyleyen Merve Karakaya Dilara'nın bir sürü hayalleri vardı. Kendisi dansta çok başarılıydı. 1 ay sonra ABD'ye gidecekti. Dansıyla özel burs kazanmıştı. Çok zamansız oldu. Gerçekten sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Çok erken yaşta canlar kayboluyor. Belki de bir anlık dikkatsizlik yüzünden gencecik, bir dünya hayali olan, o hayalleri için savaşan bir genç kızımız aramızda değil dedi.

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Skuterlı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Skuterlı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 23 YAŞINDAKİ SKUTERLI DİLARA ÖLDÜ ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 23 YAŞINDAKİ SKUTERLI DİLARA ÖLDÜ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA HAYATINI KAYBEDEN SKUTERLI DİLARA GÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA HAYATINI KAYBEDEN SKUTERLI DİLARA GÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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