Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarpmasıyla Ölen Gencin Kimliği Belli Oldu

Otomobilin Çarpmasıyla Ölen Gencin Kimliği Belli Oldu

1 saat önce

ADANA'da, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren, ancak kimliği belirlenemeyen gencin, üniversite öğrencisi Adil Şahpaz (20) olduğu ortaya çıktı.

Otomobilin Çarpmasıyla Ölen Gencin Kimliği Belli Oldu, System.String[]
ADANA'da, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren, ancak kimliği belirlenemeyen gencin, üniversite öğrencisi Adil Şahpaz (20) olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün gece merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet A.'nın kullandığı 01 ASL 75 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan gence çarptı. Lüks otomobil daha sonra 48 M 0606 ile 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan Muhammet A., aracı terk edip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin ezdiği ve üzerinden kimlik çıkmayan gencin öldüğü belirlendi. Ayrıca kaza sonucu hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 4 kişi de itfaiye erlerince çıkartıldı. Araçlardan çıkartılan Hacer Akgül, Sena Nur Akgül, Ahmet Akgül ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sena Nur Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin ezdiği kimliği belirsiz gencin cesedinin ise Kocaeli'nde üniversite okuyan ve Adana'ya tatil için gelen İnşaat Mühendisliği öğrencisi Adil Şahpaz'a ait olduğu belirlendi. Gencin cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:59 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
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