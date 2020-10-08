Otomobilin çarptığı 13 koyun telef oldu - Son Dakika

Elazığ'da otomobilin çarptığı 13 koyun telef oldu.

Kaza, Elazığ- Bingöl yolu Yukarı Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 12 AF 167 otomobille seyir halindeyken, önüne çıkan küçükbaş hayvan sürüsünü fark etmeyerek çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu, 13 koyun ise telef oldu.Yaralanan bazı koyunlar ise kesilmek zorunda kaldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ