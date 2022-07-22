Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

22.07.2022 01:46

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 23.15 sıralarında Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı'ya H.A., yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı citroen marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk yaklaşık 25 metre ileri savruldu. İhbar üzerine kaza yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz Selim Kalaycı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
TATİL DÖNÜŞÜ OTOMOBİLİYLE TIR'A ÇARPTI, EŞİ VE BEBEĞİYLE BİRLİKTE YARALANDI TATİL DÖNÜŞÜ OTOMOBİLİYLE TIR'A ÇARPTI, EŞİ VE BEBEĞİYLE BİRLİKTE YARALANDI Ermenek'te orman yangını (2) Ermenek'te orman yangını (2)
Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:07 Medipol Başakşehir tur şansını 1-1 beraberlikle İsrail'e bıraktı
01:06 UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı
01:05 Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü!
01:02 Fenerbahçe'den, Joao Pedro transferi duyurusunda Galatasaray'a gönderme!
00:40 Sürpriz sonuçlu seçim anketi! Kaderi 10.8 oy alan HDP belirleyecek
00:39 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
00:02 Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı
23:51 Ali Babacan'dan çok konuşulacak adaylık sözleri: 6'lı masa ortak bir isim belirlenmezse partimin cumhurbaşkanı adayı olacağım
23:32 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak
23:15 Fenerbahçe, Joao Pedro'yu renklerine bağladı! İşte açıklanan bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 01:46:32. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement