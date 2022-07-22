Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

22.07.2022 09:28
Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 23.15 sıralarında Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı'ya H.A., yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı Citroen marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk yaklaşık 25 metre ileri savruldu. İhbar üzerine kaza yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz Selim Kalaycı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

YORUMLAR
500
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
09:09 Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
08:42 Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:40 Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
08:37 Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı
08:30 Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi
08:05 Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti
07:53 AK Parti, 'Gri alandaki' seçmenler için sahaya inecek! İlçeleri ve köyleri dolaşacak
01:06 UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı
01:05 Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 09:28:38. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement