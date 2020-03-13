Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Kadir, öldü - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Ayçoban (16), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kaza Barbaros Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Ayçoban'a, S.B. (26) yönetimindeki 33 NYL 92 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ayçoban, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü S.B.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.