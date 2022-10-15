Otomobilin çarptığı 17 yaşındaki motosikletli kurtarılamadı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı 17 yaşındaki motosikletli kurtarılamadı

15.10.2022 13:42
Otomobilin çarptığı 17 yaşındaki motosikletli kurtarılamadı

GAZİANTEP'te, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosikletten yola savrulan kasksız sürücü İsrafil Çakmak (17), hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosikletten yola savrulan kasksız sürücü İsrafil Çakmak (17), hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsrafil Çakmak'ın kullandığı plakasız motosiklete, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulup, sürüklenen Çakmak, ihbarla gelen sağlık ekibince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada başında koruyucu kaskının bulunmadığı öğrenilen Çakmak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Otomobil sürücüsünün ise kazanın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı 17 yaşındaki motosikletli kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı 17 yaşındaki motosikletli kurtarılamadı - Son Dakika
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