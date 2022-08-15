Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

15.08.2022 23:28

Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sularında Malatya- Sivas karayolunun 5'inci kilometresi Topsöğüt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan S.B.Ş. idaresindeki 09 LJ 066 plaka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Yaylacı'ya (19) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç yola savrulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Yaylacı'nın vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Gencin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Topsöğüt, Malatya, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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