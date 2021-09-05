Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

- Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

Annesini hayata döndürmek için acı bekleyiş

Ambulans gelene kadar dakikalarca kalp masajı yapıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Hastaneye kaldırılan iki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Süleymanbeyler Köyü Subaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa S. idaresindeki 67 UA 467 plakalı Toyota marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Şengül Sarı ve Nazikar Sarı ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlıkçı, ağır yaralanan kadına, sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri de kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Şengül Sarı ve Nazikar Sarı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.