Otomobilin çarptığı 2 kadının metrelerce havalanması kamerada - Son Dakika

Kaza, Anıt Mahallesi Necip Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. D.D. (21), zikzak yaparak kullandığı otomobille yolda ve kaldırımda yürüyen Gülhan Söyleyici ile Hamiyet Sayan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanan kadınlar, yere düştü. Kazada ağır yaralanan 2 kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan 2 kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıyan sürücü D.D., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkumların koronavirüs izni 6 ay daha uzatılıyor

Zeki Müren'in hayatı film oluyor: Önce Tarkan düşünülmüştü

Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim "Çok tehlikeli" diyerek uyarıda bulundu