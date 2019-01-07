Otomobilin Çarptığı 2 Lise Öğrencisi Yaralandı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Celal Sever yönetimindeki 34 GB 6701 plakalı otomobil, Mevlana
Celaleddini Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Beyazkaz (14) ile Bedir Kılıç'a (14) çarptı.
Savrulan otomobil, kaldırıma ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.
Kazada yaralanan El Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri Beyazkaz ile Kılıç, 112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Haberi alan öğrencilerin öğretmenleri kaza yerine gelerek çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi edinmeye çalıştı.
İki arkadaşın okuldan çıktıkları ve evlerine gittikleri öğrenildi.