Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı 2 Lise Öğrencisi Yaralandı

Otomobilin Çarptığı 2 Lise Öğrencisi Yaralandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Celal Sever yönetimindeki 34 GB 6701 plakalı otomobil, Mevlana Celaleddini Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Beyazkaz (14) ile Bedir Kılıç'a (14) çarptı.

Savrulan otomobil, kaldırıma ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.

Kazada yaralanan El Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Beyazkaz ile Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haberi alan öğrencilerin öğretmenleri kaza yerine gelerek çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi edinmeye çalıştı.

İki arkadaşın okuldan çıktıkları ve evlerine gittikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:31 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu

Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:19:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı 2 Lise Öğrencisi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]