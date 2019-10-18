Otomobilin çarptığı 2 üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

Niğde'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde-Bor yolu üzerinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül U. (23) ve Kader K. (22) isimli kız öğrencilere çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 2 öğrenci yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(Yasin Esen/İHA)