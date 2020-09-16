Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki İshak öldü - Son Dakika

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan İshak Samur (2), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Hayati Harrani Mahallesi'nde, meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde oynayan İshak Samur, yolun karşısına geçmek isterken, İ.D.'nin kullandığı 63 ZV 480 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savuran çocuk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük İshak'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü İ.D.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.