OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN AĞIR YARALANDI

26.09.2022 14:07

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Şerife Özlen (20) ağır yaralandı.

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Şerife Özlen (20) ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Halil Rıfatpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan O.İ. yönetimindeki 27 RM 466 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Özlen'e çaptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Özlen, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü O.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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