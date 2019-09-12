Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan öldü
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Otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan öldü

1 saat önce

Otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan öldüADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan öldü.

Otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan öldü.

Adıyaman'dan Besni'ye doğru ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Taşlıyazı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmekte olan Haci Mehmet Er'e ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 25 küçükbaş öldü. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Ölen hayvanlar ise sahibi tarafından toprağa gömüldü.

Otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan öldü

Mehmet Er, Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:29 Kaynak: DHA
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