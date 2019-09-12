Otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan öldü.

Adıyaman'dan Besni'ye doğru ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Taşlıyazı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmekte olan Haci Mehmet Er'e ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 25 küçükbaş öldü. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Ölen hayvanlar ise sahibi tarafından toprağa gömüldü.