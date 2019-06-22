Otomobilin çarptığı 3 çocuk babası 17 gün sonra hayatını kaybetti
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Bursa'da ramazan bayramının birinci günü motosiklet kazasında yaralanan 3 çocuk babası, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:57 Kaynak: İHA
'da ramazan bayramının birinci günü motosiklet kazasında yaralanan 3 çocuk babası, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, ramazan bayramının ilk günü İznik
yolunda meydana gelmişti. Erdan Kanyılmaz idaresindeki 16 VH 297 plakalı motosiklet, Ahmet A. idaresindeki 16 M 8514 plakalı şehiriçi minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz, ambulansla Orhangazi
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından yaralanan Kanyılmaz buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa'daki bir hastaneye sevkedildi.
Orhangazi'ye bağlı Yeniköy
Mahallesinde oturan Erdan Kanyılmaz'ın Bursa'daki hastanede verdiği ölüm kalım mücadelesi 17 gün sürdü. Yoğun bakımda tutulan Erdan Kanyılmaz dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kanyılmaz'ın ölümü Yeniköy'deki yakınları ve ailesini yasa boğdu. Şahsın bugün Yeniköy'de toprağa verileceği belirtildi. - BURSA
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