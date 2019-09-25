Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarında oynarken otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:32 Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarında oynarken otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Altınay Mahallesi'nde, Abdullah B'nin kullandığı 81 GC 906 plakalı otomobil, yol kenarında oynayan 3 yaşındaki Buse Çal'a çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, Bafra'da kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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