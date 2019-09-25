Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

49 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarında oynarken otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarında oynarken otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Altınay Mahallesi'nde, Abdullah B'nin kullandığı 81 GC 906 plakalı otomobil, yol kenarında oynayan 3 yaşındaki Buse Çal'a çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, Bafra'da kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun, Bafra, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 yaşında diye evlat edindikleri kız çocuğu 22 yaşında cüce bir sosyopat çıktı!
Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan genç kendi evini yaktı Son dakika: 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:22:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]