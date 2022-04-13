Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

13.04.2022 16:26
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Ahmet Hanlıoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.B. idaresindeki 44 ABU 642 plakalı otomobil, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Kader Y.'ye çarptı. Aracın altında kalan küçük çocuk ağır yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kader Y. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Otomobil, Malatya, oyunlar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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