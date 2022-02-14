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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

14.02.2022 11:53

BURSA'da Mahmut A.'nın (30) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokakta yürüyenlere çarptı.

BURSA'da Mahmut A.'nın (30) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokakta yürüyenlere çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 NPB 15 plakalı otomobil, sokakta yürüyenlere çarptı. Kazada Gülsüm A., Ahmet A. ve Mevlide S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Mahmut A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yayalara çaptığı ve yaralıların başına kalabalığın toplandığı yer aldı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

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Yenidoğan, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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