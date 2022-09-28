Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kaçan sürücü yakalandı

İZMİT'te sokakta oynarken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Hattap Yusuf Hamet, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçtıktan sonra kimliği tespit edilen ve evinde yakalanan sürücü H.A., ilk ifadesinde çocuğa çarptığını fark etmediğini söyledi.

Kaza saat 17.15 sıralarında İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. H.A. (67) yönetimindeki 41 AFF 166 plakalı otomobil, sokakta oynayan yabancı uyruklu Hattap Yusuf Hamet'e çarptıktan sonra, durmayarak yoluna devam etti. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

'ÇARPTIĞIMI FARK ETMEDİM'

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, kaza yapan otomobili sürücünün H.A. olduğunu tespit etti. H.A., polisin evinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.A.'nın ilk ifadesinde, çocuğa çarptığını fark etmediğini ve bu yüzden yoluna devam ettiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.