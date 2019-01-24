Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı 4 Yaşındaki Ebubekir Öldü, Sürücü Kaçtı

Otomobilin Çarptığı 4 Yaşındaki Ebubekir Öldü, Sürücü Kaçtı

2 saat önce

ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 4 yaşındaki Ebubekir Demir, hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı 4 Yaşındaki Ebubekir Öldü, Sürücü Kaçtı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 4 yaşındaki Ebubekir Demir, hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, sabah saatlerinde Akabe Yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Demir'e otomobiliyle çarptıktan sonra kaçtı. Yola savrularak ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Demir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:37 Kaynak: DHA

Polis, Ebubekir Demir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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