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Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti

22.02.2022 12:02

Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 6 çocuk babası Hasan Öztürk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 6 çocuk babası Hasan Öztürk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Gaziantep Havalimanı yolu Oğuzeli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 48 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Öztürk'e, 27 HG 276 plakalı H.G. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen 6 çocuk babası Hasan Öztürk, ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Talihsiz adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 48 yaşındaki Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden Hasan Öztürk'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Oğuzeli ilçesi kırsal Karaman Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti

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Gaziantep Havalimanı, Gaziantep, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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