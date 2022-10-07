GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu Lamar Şeyh Muhammed (6), 9 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 28 Eylül'de Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkan Lamar Şeyh Muhammed ile arkadaşı Ömer Cuma El Muhammed'e (6), yolun karşısına geçmek istedikleri sırada, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 2 arkadaşı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer Cuma El Muhammed, kaza günü yaşamını yitirdi; arkadaşı Lamar Şeyh Muhammed, yoğun bakım ünitesine alındı. Lamar Şeyh Muhammed ise 9 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Suriyeli Lamar'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Polisin kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdüğü belirtildi. (DHA)
Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ SURİYELİ LAMAR, KURTARILAMADI - Son Dakika