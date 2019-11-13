Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ahmet, yaralandı

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ahmet Osman (7), yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tunç yönetimindeki 06 PDL 89 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Ahmet Osman'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savurulan çocuk yaralandı. Osman, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Osman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.