Otomobilin Çarptığı 7 Yaşındaki Şehmus Öldü

Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Şehmus öldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Şehmus öldü



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek ilçesine bağlı Hamamören kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Şehmus Karadağ'a (7), sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Karadağ, ağır yaralandı. Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cenaze, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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