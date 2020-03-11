Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki bisikletli yaralandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki bisikletli yaralandı (2) - Son Dakika

Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki bisikletli yaralandı (2)

6 saat önce

YAŞAMINI YİTİRDİDüzce'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mücahit Duman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki bisikletli yaralandı (2), System.String[]

YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mücahit Duman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:07 Kaynak: DHA
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