Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki bisikletli yaralandı (2) - Son Dakika

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Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki bisikletli yaralandı (2)
6 saat önce
YAŞAMINI YİTİRDİDüzce'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mücahit Duman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:07 Kaynak: DHA
YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mücahit Duman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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