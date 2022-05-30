Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Beyazid ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Beyazid ağır yaralı

30.05.2022 16:01
Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Beyazid ağır yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Beyazid G. (8) ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Beyazid G. (8) ağır yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Necati E. (40) yönetimindeki 16 ASY 340 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Beyazid G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Beyazid G., ağır yaralandı. Küçük çocuk, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyazid G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.


Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Beyazid ağır yaralı
Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Beyazid ağır yaralı
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Kaynak: DHA

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